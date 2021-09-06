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هل يرحل عبد الله السعيد إلى الزمالك ؟

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
تردد خلال الفترة الماضية أنباء كثيرة حول بقاء عبد الله السعيد داخل جدران بيراميدز بعد بيان بيراميدز الذي أفاد عدم وجود مفاوضات بين مسئولى القلعة البيضاء وبيراميدز خلال الفترة الماضية.

ولكن مصادرنا داخل نادي بيراميدز قد أكدت أكثر من مره أنه تم التفاوض مع مسئولى بيراميدز داخل النادى بالإضافة إلى الإدارة العليا للنادي المتواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت مصادر "الفجر الرياضي" إلى أنه تم التفاوض مع الإدارة العليا بسبب معرفة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أن المدير التنفيذي لنادي بيراميدز قد يرحل خلال الفترة المقبلة وخاصة بداية من الموسم الجديد.

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف صفقة عبد الله السعيد والذي يرغب مسئولى نادي الزمالك في ضمه خلال الفترة المقبلة، وهو مارخب به اللاعب نفسه وأبلغ إدارة الفريق السماوي به خلال الفترة الماضية.

ومازال هناك ضغط من قائد المناخب المصري على مسئولى بيراميدز من أجل الرحيل إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، كما أنه قام بتهديد الإدارة بالاعتزال خلال الفترة المقبلة في حين عدم الموافقة على رحيله إلى صفوف الفريق الأبيض وتحديدا هذا الصيف.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة تجمع مسئولى السماوي واللاعب لبحث إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

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