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عاجل.. لابورتا ينقلب على رونالد كومان

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
يصر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على منح الثنائي ريكي بويج وأومتيتي في مباريات الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد تجاهل الهولندي رونالد كومان الاعتماد عليهما في الفترة الحالية.

ولم يشارك ريكي بويج منذ بداية الموسم وكذلك الموسم الماضي، كما هو الحال لـ صامويل أومتيتي، والثنائي خرجا من حسابات المدرب رونالد كومان حسب التقارير الصحفية الإسبانية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن خوان لابورتا يتمسك بمنح ريكي بويج وصامويل أومتيتي بعض الدقائق لمحاولة إثبات أنفسهم في الفريق، رغم أن المدرب لم يرغب في الدفع بهما، وتحديدًا الشاب ريكي بويج.

وأكدت التقارير أن لابورتا يحب ريكي بويج ويريد أن يراه في الملعب بصورة مستمرة مع كومان، كما هو الحال لـ أومتيتي الذي اجتمع بـ خوان لابورتا، وشرح العديد من الأمور لرئيس النادي، والذي اقتنع بما أبلغه به المدافع الفرنسي.

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