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لأول مرة منذ مايو الماضي.. سعر "بيتكوين" يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
مصطفى سعداوي
بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.
وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول أمس الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل مستوى 51616 دولارا أمريكيا.
و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.
وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورجان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.