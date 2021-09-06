Advertisements

لأول مرة منذ مايو الماضي.. سعر "بيتكوين" يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى سعداوي
بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول أمس الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورجان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

الكلمات المفتاحية

دولار امريكي بيتكوين الدولار الامريكي اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. لابورتا ينقلب على رونالد كومان

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 11 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مختار مختار يفتح النار على حسام البدري

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"البيتكوين" تتراجع مجددًا أمام الدولار الأمريكي

البيتكوين يكسر حاجز الـ 12 ألف دولار

خبير اقتصادي: البيتكوين عملة مشفرة ولا أحد يعلم مصدرها

عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين

البيتكوين تخترق حاجز 25 ألف دولار

لأول مرة .. سعر "بيتكوين" يتخطى حاجز 25 ألف دولار

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements