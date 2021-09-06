لأول مرة منذ مايو الماضي.. سعر "بيتكوين" يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي

بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول أمس الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول أمس الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول أمس الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.