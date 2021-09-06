طلاب الثانوية يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة "الجبر وهندسة فراغية"، بجميع مدارس الجمهورية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة "الجبر وهندسة فراغية"، بجميع مدارس الجمهورية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة "الجبر وهندسة فراغية"، بجميع مدارس الجمهورية.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بحصول طلاب الثانوية العامة الراسبين على درجات رأفة.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بحصول طلاب الثانوية العامة الراسبين على درجات رأفة.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بحصول طلاب الثانوية العامة الراسبين على درجات رأفة.