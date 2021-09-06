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طلاب الثانوية يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:39 ص
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة "الجبر وهندسة فراغية"، بجميع مدارس الجمهورية.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"، امتحاني علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي (9) طلاب/طالبات.
وجاء جدول امتحانات الدور الثاني كالتالي:
السبت 4 سبتمبر اللغة العربية.
الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.
الإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.
الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ.
الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.
السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.
الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.
الإثنين 13 سبتمبر الأحياء الاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
وفي نفس السياق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بحصول طلاب الثانوية العامة الراسبين على درجات رأفة.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": كل ما يتم تداوله عن درجات رأفة هو استنتاجات لا أساس لها وغير صحيح، وكذلك أي شيء يتم تداوله عن التظلمات غير صحيح وسوف تعلن الوزارة "فقط".
وأضاف الدكتور طارق شوقي: "أي ضوابط بشكل رسمي في الوقت المناسب هذا هو القول الفصل".