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جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا باكاميرون

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:29 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون يناير من العام المقبل، عن وقوع المنتخب المصري، في المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الرابعة كلا من: نيجيريا، مصر،غينيا بيساو، السودان.

يستهل منتخب مصر مشواره في نهائيات بطولة القارة السمراء بمواجهة نظيره النيجيري يوم 11 يناير 2022.

وفيما يلي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

المباراة الأولي يخوض يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم 11 يناير في الخامسة مساءً.

المباراة الثانية يخوضها منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً.

ويختتم المنتخب المصري مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره السوداني في الثامنة من مساء يوم 19 يناير.

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