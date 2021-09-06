طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على آخر منطقة تسيطر عليها المقاومة الأفغانية

قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، إن طالبان سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير، آخر منطقة في أفغانستان تسيطر عليها قوات المقاومة.





وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بنجشير. ولم ترد أنباء فورية من أحمد مسعود زعيم الجماعة المعارضة المقاومة لقوات طالبان.





وفي وقت سابق، سيطر مقاتلو طالبان على مطار كابول بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منهيا حربا استمرت 20 عاما جعلت الميليشيات الإسلامية أقوى مما كانت عليه في عام 2001. وأظهرت لقطات فيديو مهتزة وزعتها حركة طالبان مقاتلين يدخلون المطار بعد إقلاع آخر جندي أمريكي قبل منتصف الليل بدقيقة، مما يمثل نهاية خروج متسرع ومهين لواشنطن وحلفائها في الناتو. وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف، بحسب تلفزيون الجزيرة، "غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول ونالت بلادنا استقلالها التام".









أودت أطول حرب في أمريكا بحياة ما يقرب من 2500 جندي أمريكي وما يقدر بنحو 240 ألف أفغاني، وكلفت حوالي 2 تريليون دولار. وشارك الجيش الأمريكي صورة تم التقاطها باستخدام بصريات الرؤية الليلية لآخر جندي أمريكي يخطو على متن رحلة الإجلاء الأخيرة من كابول - الميجور جنرال كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوًا.









على الرغم من أنها نجحت في طرد طالبان من السلطة وأوقفت استخدام أفغانستان كقاعدة من قبل القاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة، إلا أنها انتهت بسيطرة المسلحين الإسلاميين المتشددين على المزيد من البلاد أكثر من أي وقت مضى خلال حكمهم السابق من عام 1996 إلى عام 2001.



