سيدني: إصابات كورونا تتجاوز 2000 حالة يوميًا مع تكثيف للتطعيمات

قالت السلطات، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تشهد سيدني، بؤرة أكبر تفشي لفيروس كورونا في أستراليا، ذروة الإصابات اليومية الأسبوع المقبل، حيث تتطلع إلى تسريع التطعيم قبل تخفيف قواعد الإغلاق.





تحاول أستراليا احتواء موجة ثالثة من الإصابات التي ضربت أكبر مدينتين فيها، سيدني وملبورن، وعاصمتها كانبيرا، مما أجبر أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة على فرض قيود صارمة على البقاء في منازلهم. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان إن نموذج الحكومة كشف أن الولاية ستحتاج إلى أكبر عدد من أسرة العناية المركزة في أوائل أكتوبر، مع "ضغط إضافي على النظام" في الأسابيع القليلة المقبلة.





وأظهرت النمذجة أنه من المتوقع أن ترتفع الحالات اليومية في ضواحي سيدني الأكثر تضررًا إلى 2000 حالة حتى منتصف هذا الشهر. وقالت بريجيكليان خلال مؤتمر إعلامي في سيدني، عاصمة الولاية: "إذا فعل الكثير منا الشيء الخطأ، (إذا) كان هناك عدد كبير جدًا من الأحداث شديدة الانتشار، فيمكننا أن نرى هذه الأرقام أعلى".





يوجد حاليًا ما يقرب من 1071 حالة COVID-19 في مستشفيات نيو ساوث ويلز، مع 177 شخصًا في العناية المركزة، 67 منهم يحتاجون إلى التنفس الصناعي. قال المسؤولون إنهم ضاعفوا أسرة العناية المركزة أربع مرات إلى حوالي 2000 سرير في الولاية في أوائل العام الماضي للتعامل مع الوباء.



