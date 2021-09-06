د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير وتغيير بعض النظم !!

النظم فى مصر جمع نظام مطلوب تطوير نظام التجارة الداخلية فى مصر فليس من المعقول أن نستمر فى سياسة أسواق الجملة والبقالين والسوبر ماركت فى عصر سيطرت على التجارة الداخلية فى كل البلاد النامية (مافيا) التجارة ( الجملة والقطاعى )ولقد إستطاع النظام التجارى فى كل بلاد العالم المتقدم والنصف متقدم أن يخلق نظام عرف بنظام الأسواق المركزية أو (الهايبر ماركت) وتعددها فى المدينة الواحدة ففى وسط المدينة أو ما يعرف

( داون تاون) يتراص على الطريق السريع فى دوائر هذه المدن عشرات من تلك الأسواق (الهايبر ماركت) تتنافس جميعاً فى الأسعار والجودة لكى يحصل المستهلك على أحسن بضاعة بأقل سعر موجود بل وصلت المنافسة فى تلك الأسواق أن يعلن عن الأقسام التى ستخفض أسعارها لأكثر من 50% قبل موعدها بيوم أ يومين وبالتالى يأتوا مئات وآلاف المستهلكون لكى يحددوا إحتياجاتهم قبل التنزيلات المعلن عنها بيوم حتى يكون ساعة الصفر لا وقت للبحث الجميع يعلم ما يحتاجه بل أين موقعه من القسم الذى نزلت عليه التخفيضات ولعل ما يحدث عندنا على نطاق ضيق جداً فى تلك الأسواق الجديدة التى ظهرت حول مدن القاهرة والإسكندرية مثل (كارفور) وذلك التكدس البشرى الغير مسبوق على تلك الأسواق من متوسطى الدخل وأيضاً محدودى الدخل شىءلافت جداَ للنظر والدراسة !!

ولعل سيتى ستار وجنينة مول وجراند مول المعادى وكارفور هذه المراكز التجارية أصبحت رغم إتساعها شديدة الضيق على روادها فنحن فى إحتياج لتوسيع ذلك النظام ومساعدته على الإنتشار فى كل مدن ومحافظات مصر .

أيضاًَ هناك نظام أخر نحن فى أشد الإحتياج لتغييره وهو نظام الرى فى مصر فنحن نستهلك 55 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل (المخصصة لمصر) وحينما نستخدم نظام رى حديث هناك دراسة تقول بأننا نستطيع توفير 9 مليار متر مكعب مياه يمكنها أن تستصلح ثلاثة مليون فدان جديدة للزراعة

حيث أن المساحة المزروعة فى مصر آلان لا تزيد عن 7 مليون فدان –فما بالكم إذا إستطعنا إضافة 3 مليون فدان جديدة فقط فى حال تغييرنا لنظام الرى العتيق (الحياض) والذى ورثناه أيضاً من أجدادنا قدماء المصريين .

لم نتحرك حتى اليوم فى هذا الإتجاة رغم أننا أساتذة فى الزراعة وفى الرى وغيرهم لكن الشيىء الغريب أن تدهور حالة الزراعة والرى فى مصر ، صاحبه إتجاه لإغلاق كليات الزراعة فى الجامعات المصرية وهذا شيىء طبيعى تدهور فى الحياة العملية والتطبيقية يقابله ويوازيه فى نفس الوقت تدهور علمى وفى البحث العلمى سياسات فاشلة يقوم عليها شخصيات غير مؤهلة لإدارة أصول وممتلكات هذا الشعب العظيم .

مطلوب تغيير نظم الحياة فى مصر نظام الإتصالات فى الفاضى والمليان نظام إهدار المال العام نتيجة الإستهتار وعدم المحاسبة ، نظام الفساد فى مصر مطلوب تغييره بوضع حد محترم للمرتبات والدخول ومنع الحجة بأن الفاسد ليس أمامه إلا أن يفسد مع متطلبات الحياة مطلوب تغيير فى كثير من نظم حياتنا !!