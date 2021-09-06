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طالبان: الأمم المتحدة وعدت بتقديم المساعدة بعد اجتماع مع مسؤولين في كابول

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، إن كبار مسؤولي طالبان التقوا في كابول مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي تعهد بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

التقى الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي لطالبان ومسؤولون آخرون بمارتن غريفيث، حيث تواجه أفغانستان أزمة إنسانية كارثية محتملة ناجمة عن الجفاف الشديد وانهيار الاقتصاد. وقال شاهين على تويتر "وعد وفد الأمم المتحدة بمواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، قائلا إنه سيدعو إلى مزيد من المساعدة لأفغانستان خلال الاجتماع المقبل للدول المانحة".

غرقت أفغانستان، إحدى أفقر دول العالم، في أزمة بسبب الإنهاء المفاجئ لمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في أعقاب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وانتصار طالبان الشهر الماضي. واوضح شاهين إن طالبان أكدت لوفد الأمم المتحدة "التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة".

ومن المتوقع أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا للمساعدات في جنيف يوم 13 سبتمبر للمساعدة في تجنب ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأنه "كارثة إنسانية تلوح في الأفق".

الكلمات المفتاحية

طالبان الامم المتحدة افغانستان

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