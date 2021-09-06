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مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أجرى اللواء مؤمن الساعدي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي
وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

حظر حركة النقل الثقيل قبل منتصف الليل
وشدد على القوات، بحظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق قبل منتصف الليل، والسماح بحركته من 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19".

تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية
ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

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