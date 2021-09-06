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الليلة.. مدحت العدل ضيف برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الليلة في برنامجها "صاحبة السعادة" الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ويُذاع اللقاء عبر قناة dmc، في تمام الساعة الـ11 مساءً.

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج، لتلك الحلقة من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقوا عليه قائلين:" استنوا صاحبة السعادة والكاتب والسيناريست مدحت العدل، وحلقة في حب شبرا، وأكل مطاعم شبرا وجماله، يوم الإثنين القادم الساعة 11:00 مساءً فقط وحصرياً على dmc".

ومن المقرر أن يتحدث مدحت العدل خلال اللقاء، عن العديد من أعماله الفنية، ومنها مسرحية "كوكو شانيل"التي حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها على إحدى المنصات الإلكترونية.

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