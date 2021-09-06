الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي





حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "أمي في ذمة الله، اه"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي شاركت في مسلسل "أه من حوا" وهو من بطولة منال سلامة، وفاء سالم، مادلين طبر، رحاب الجمل، سميرة عبد العزيز، ومن إخراج وائل فهمي عبد العزيز، ومن تأليف أحمد صبحي.





وكانت ميار الببلاوي قد اتخذت قرار ارتداء الحجاب أثناء مشاركتها بمسلسل "عائلة شمس"، مع الفنانة سيمون، حيث سبق وأكدت أنها كانت تلعب دور مضيفة طيران به وعندما وجدوها بالحجاب تعجبت اللبيسة وسألتها "هتلبسى الحجاب ولا إيه؟"، فقالت لها آه ولن أخلعه مرة ثانية، وبالفعل أتمت آخر مشهدين فى المسلسل بالحجاب.

أعلنت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي منذ قليل عن وفاة والدتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".