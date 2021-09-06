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المتحدث باسم طالبان: اضطررنا إلى الحسم عسكريا في بانشير بعد فشل المفاوضات

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:25 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، إنهم اضطروا إلى الحسم عسكريًا في ولاية بانشير بعد فشل المفاوضات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

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