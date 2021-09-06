حارس يوفنتوس يرد على الانتقادات بطريقة مختلفة

قرر البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي اتباع طريقة جديدة من أجل التعامل مع الانتقادات الموجهة له في الفترة الأخيرة.





و تسبب الحارس الدولي البولندي في بداية موسمه مع يوفنتوس الإيطالي في أخطاء كارثية أدت إلى تعادل فريقه مع أودينيزي (2-2)، بعدما كان متقدما بهدفين دون رد، قبل أن يخسر أمام إمبولي في الجولة الثانية بالدوري.





من جانبه علق تشيزني خلال مؤتمر صحفي أثناء تواجده بمعسكر منتخب بولندا: "إحدى نقاط قوتي هي قدرتي على تجاهل ما يقوله الناس عن أدائي، سواء بالسلب أو الإيجاب".





وتابع: "في أغلب الأحيان، يتم المبالغة في هذين النقيضين، أما الواقع يكون بينهما".





وأتم تشيزني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي حديثه قائلا "من المهم دوما التطلع للأمام والتركيز على المباريات التالية، بدلا من الالتفات لما يحدث خارج أرض الملعب".



