الشماع: انتظروا متحف التحرير بثوبه الجديد.. العمل الجاري به مبهرًا





وفي تصريحات خاصة إلى الفجر أثنى الشماع على القيادات المسؤولة عن عملية إعادة ترتيب سيناريو العرض المتحفي للمتحف الأقدم في العالم، حيث قال إنه تواصل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، ومع رئيس قطاع المتاحف الدكتور مؤمن عثمان، ومع مدير المتحف صباح عبد الرازق، مبديًا بعد ملحوظاته والتي استجيب لأغلبها، في إشارة إلى مرونة الإدارة في الأخذ بآراء المتخصصين.





واضاف الشماع أن عمليات تنظيف التماثيل الأثرية في المتحف جارية على قدم وساق، وكذلك إعادة ترتيب القطع الأثرية، حيث سيتم إخراج لوحة كوم عرب الحصن إلى النور وهي توازي في الأهمية حجر رشيد الشهير، وكذلك يتم خلق مساحات واسعة في المتحف للمزيد من الراحة البصرية للسائح، بعد أن كان المتحف مكدسًا بالقطع الأثرية.





وأشار الشماع إلى أن ما عاينه بنفسه خلال الأيام القليلة الماضية يجعله يقول إن المتحف المصري لن يموت، وسيظل -بعد سيناريو العرض الجديد، واكتمال الترميمات والتجهيزات- درة المتاحف القديمة في العالم.

قال بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، إن المتحف المصري في التحرير يشهد حالة نشاط غير مسبوقة للانتهاء من سيناريو العرض الجديد والذي وصفه الشماع بأنه سيكون مبهرًا، وقال "انتظروا متحف التحرير في ثوبه الجديد".