بالقانون.. 3 عقوبات تنتظر "سمكري البني أدمين"



تجديد حبس "سمكري البنى آدمين"

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس "سمكري البنى آدمين" للعلاج الطبيعي 15 يوما على ذمة التحقيق.



تهمة استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي

ووجهت النيابة إلى المتهم تهم استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شهادة التخرج الخاصة.



يأتي ذلك عقب قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادة "سمكري البني آدمين"، وإصدار تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، مما سلط الضوء على مراكز العلاج الطبيعي بالبلاد، وما إذا كانت معتمدة بالفعل، أم تعمل في غيبة من الرقابة القانونية.



العقوبات التي تنتظر سمكري البني أدمين

وفيما يلي يقدم "الفجر" العقوبات التي تنتظر سمكري البني أدمين وفقا لمواد القانون:



- حسب قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415لسنة 1954 وتعديلاته فهناك حزمة عقوبات لعدة مخالفات منها مزاولة المهنة بدون وجه حق وانتحال الصفة.



- نصت المادة 10 من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، مع غلق المكان ومصادرة كل المتعلقات المستخدمة في الجريمة.



- نصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.



- وفقا للمادة 214 من قانون العقوبات فكل من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

في الساعات الأخيرة، وقف الشاب الذي انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وأطلق على نفسه "سمكري البني أدمين" أمام جهات التحقيق، بعد أن ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.