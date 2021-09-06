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الصحة تزف بشرى سارة لـ السيدات بشأن فحوصات أورام الثدي (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى فرنسا، قائلا: إنه يرافق وزيرة الصحة خلال زيارتها إلى فرنسا، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حيث تهدف الزيارة عقد توأمة بين أكبر مركز لعلاج الأورام في فرنسا ومستشفى دار السلام هرمل لعلاج الأورام بمصر.

التوامة تعد الأولى من نوعها 
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذه التوامة تعد الأولى من نوعها حيث أنها تهدف لفتح عيادة لتشخيص أورام الثدي في 8 ساعات، موضحا أن رحلة تشخيص المرض وإجراء الفحوصات تستغرق 21 يوما، وبعد هذه العيادة سيكون وقت تشخيص المرض 8 ساعات بدلا من 21 يوما.

إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام الرئة
وأعلن مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام الرئة، ومبادرة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

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