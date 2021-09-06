حركة طالبان ترفع علمها على مقر ولاية بانشير

رفعت حركة طالبان، اليوم الاثنين، علمها على مقر ولاية بانشير، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، إنهم اضطروا إلى الحسم عسكريًا في ولاية بانشير بعد فشل المفاوضات.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.