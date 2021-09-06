فى ذكرى ميلادها.. محطات فنية فى مشوار رجاء الجداوي



يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، وبالرغم من مرور أيام عديدة على وفاتها الإ أن اسمها لم يغب فيها عن محبيها، ومازالوا يتذكرونها ويدعون لها باستمرار، فكلما تمر السنين يزداد حبها في قلوبهم.



كانت الفنانة رجاء الجداوي متفائلة دائماً، وكانت تصنع البهجة في كل مكان تتجه إليه، فكان لسانها دائماً يردد بكلمات رائعة لا تقل جمالاً عن أناقة ملابسها، وكانت فنانة تجمع بين الجمال والطيبة، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها:





تزوجت رجاء الجداوي في مطلع السبعينيات، من مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار، الذي توفي يوم 5 مارس 2016، ولديها ابنه وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، وهي متزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، ولها حفيدة وحيدة تُدعى روضة.



كانت رجاء الجداوي في بداية حياتها بعيدة عن الوسط الفني بقرار من خالتها الفنانة تحية كاريوكا، التي طلبت منها التفرغ لتلقي العلم فقط، ولكن الصدفة لعبت دوراً هاماً في حياتها، حيث رشحها عبد العزيز جاد لدور شقيقة الفنان أحمد رمزي لأنه رأى أنها تشبه الشخصية، رغم أنها لم تكن وقتها تتحدث اللغة العربية بشكل جيد، وكانت تتحدث حينها بطلاقة اللغة الفرنسية والإيطالية والانجليزية .



ويعتبر دورها في فيلم "دعاء الكروان" من أشهر الأدوار في تاريخها الفني، حيث جسدت من خلاله شخصية خديجة ابنه المأمور، الذي يخطبها المهندس، شاركت مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال، في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها أحلام الفتي الطائر، الواد سيد الشغال، حنفي الأبهة،أمير الظلام،ومن أشهر أعمالها الفنية، عائلة الحاج متولي، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حلاوة الدنيا.