مانشيني يقود إيطاليا لتحقيق رقم قياسي

كسرت إيطاليا الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دولية دون هزيمة، بعد تعادلها دون أهداف مع سويسرا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن أضاع جورجينيو ركلة جزاء مرة أخرى.





ولم تخسر إيطاليا في 36 مباراة متتالية، لتكسر الرقم القياسي البالغ 35 مباراة دون هزيمة وكانت تتقاسمه سابقاً إسبانيا والبرازيل.





وتحقق رقم البرازيل القياسي بعدم الهزيمة في 35 مباراة بين 1993 و1996، بينما عادلت إسبانيا هذا الرقم في 2009.





وكان بوسع إيطاليا الخروج بنتيجة أكثر إيجابية إذا سجل جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد مخالفة ضد دومنيكو بيراردي، لكن حارس سويسرا يان زومر تصدى لمحاولة لاعب وسط تشيلسي.





ولاحت أمام إيطاليا المزيد من الفرص لخطف الفوز لكنها قنعت بالتعادل في النهاية لتبقى في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقة بأربع نقاط على سويسرا صاحبة المركز الثاني التي لعبت ثلاث مباريات.





وأبلغ المدافع جيورجيو كيليني راي سبورت: "لعبنا اليوم مباراة رائعة، أفضل من فوزنا 3-0 على سويسرا في يونيو (في دور المجموعات لبطولة أوروبا 2020)، لكننا لم ننجح فقط في التسجيل".





وأضاف: "أعجبني الأداء اليوم، كانت هناك العديد من الإيجابيات".





ودخل فريق المدرب روبرتو مانشيني المباراة بعد تعادل مخيب 1-1 مع بلغاريا يوم الخميس، في أول مباراة يخوضها منذ الفوز ببطولة أوروبا قبل شهرين.





لكن الفريق الزائر كان الطرف الأفضل في الشوط الأول في بازل وأهدر دومينيكو بيراردي ولورينتسو إنسيني العديد من الفرص.





وجاءت أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني بعد أن ارتكب ريكاردو رودريغيز مخالفة ضد بيراردي ليحتسب الحكم ركلة جزاء.





لكن جورجينيو، الذي أهدر ركلة ترجيح في الفوز على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، أضاع الفرصة مجدداً.





وقال مانشيني: "أتيحت لنا العديد من الفرص وكان يجب أن نفوز، يجب أن نكون أكثر شراسة ودقة أمام المرمى، مباراة كهذه يجب أن تنتهي بالفوز 3-0، بالتأكيد سيكون هناك بعض التغييرات في المباراة التالية".





وكان هناك بعض الالتباس حول ما إذا كانت إيطاليا عادلت أو حطمت الرقم القياسي في عدد المباريات الخالية من الهزائم، حيث زعمت البرازيل أن مسيرتها امتدت إلى 36 مباراة، بما في ذلك تعادلها 2-2 مع الفريق الثاني لرومانيا في سبتمبر 1995.





ونظراً لعدم اعتراف الاتحاد الدولي "فيفا" بهذه المباراة لكونها ضد فريق احتياطي، فإنها لم تحتسب ضمن مسيرة البرازيل.





ويلتقي منتخب إيطاليا مع ليتوانيا يوم الأربعاء، بينما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.



