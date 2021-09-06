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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13382 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4308 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3904 نقطة.

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