مجلس إدارة "سبيد ميدريكال "يوافق علي شراء أسهم خزينة بجلسة اليوم

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة

وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنه على ضرورة التنفيذ التنفيذ اعتبارًا من 6 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ واستنادًا للتعديل الصادرة بالمادة 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13382 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4308 نقطة.