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التنمية المحلية: تلقينا 5 شكاوي تتعلق بالفساد خلال أغسطس (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع تلقت 2671 شكوى خلال شهر أغسطس الماضي، وتأتي قي المقدمة الشكاوى التي تتعلق بالقمامة، يليها الإشغالات، و5 شكاوى تتعلق بالفساد.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المبادرة تلقت نحو 368 ألف رسالة منذ تدشينها، منهم 70 ألف شكوى وتم الرد على 67 ألف شكوى، وهو ما يؤكد على التواصل المستمر وتنفيذ توجيها ت القيادة السياسية فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 4 آليات لتلقي الشكاوى والرسائل ضمن مبادرة صوتك مسموع وهى "الواتساب" على الرقم 01150606783، والخط الساخن، والبريد الإليكتروني، وصفحة المبادرة على الفيسبوك.

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