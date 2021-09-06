تباين مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.20% و0.31% على التوالي، بينما سجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنحو 0.05% و0.12% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:21 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 26.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 925 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.6 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 316.41 ألف دينار مُتراجعاً بنسبة 0.24%، تلاه سهم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 297.83 ألف دينار مُتراجعاً بنحو 0.37%.





وتصدر سهم "نابيسكو" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع 8.56%10%، فيما تصدر سهم "النخيل" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.91%.



