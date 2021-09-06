أحمد بدير بطل حكاية "بدون ضمان"من مسلسل "إلا أنا"





وفي سياق آخر، شارك أحمد بدير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"بين السما والأرض"، و"المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.





تعاقد الفنان أحمد بدير على المشاركة في حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"، في موسمه الثاني، والحكاية من تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.حكاية "بدون ضمان"، يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم هنادي مهنى، وهاجر الشرنوبي، ويجري حالياً ترشيح باقي الأبطال.