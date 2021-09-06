البورصة توقف التعامل علي أسهم " المصري لتنمية الصادرات"

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على اسهم البنك المصري لتنمية الصادرات اعتبارا من جلسة تداول اليوم .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الإيقاف سيكون لحين نشر افصاح فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للبنك بتاريخ 6/9/2021 بشأن ارسال قرارات مجلس ادارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2021 الكاملة ، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 617.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.013 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.





وحقق بنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وتراجع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



