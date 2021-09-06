بعد قليل.. التعليم العالي تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية





وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين الموافق ٦ سبتمبر، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.







وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي.



وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه كان يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء أمس الأحد الموافق.

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد مؤتمر اعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية واعلان تفاصيل المرحلة الثالثة.