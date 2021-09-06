Advertisements

برلماني: السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة رائعة لاستكمال مجهود الدولة المصرية لدعم الفئات المهمشة والفقيرة التى تحتاج الرعاية الكاملة من جانب الدولة.

السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين
وأضاف "كدواني" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الطبقات محدودة الدخل أو الفقراء فى العديد من المشاريع بداية من تكافل وكرامة ودعم الشباب فى كل الأنشطة لإيجاد وسائل لكسب الرزق من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التسهيلات الائتمانية لدعم هؤلاء الشباب.

جميع مبادارات السيسي ناجحة ومؤثرة
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن جميع المبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ناجحة ومؤثرة ومقبولة من الشعب المصري وتسير وفق برنامج مدروس ومحدد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر، وإحداث تكافل، ودعم الدولة للفئات الفقيرة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.

الكلمات المفتاحية

مصر المشروعات الصغير احتفاليه ابواب الخير أبواب الخير

أخبار تهمك

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

منذ 35 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

صدام بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

منذ نصف ساعة

الصحة تزف بشرى سارة لـ السيدات بشأن فحوصات أورام الثدي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

11:07 م

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

11:00 ص

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements