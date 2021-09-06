برلماني: السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة رائعة لاستكمال مجهود الدولة المصرية لدعم الفئات المهمشة والفقيرة التى تحتاج الرعاية الكاملة من جانب الدولة.



السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين

وأضاف "كدواني" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الطبقات محدودة الدخل أو الفقراء فى العديد من المشاريع بداية من تكافل وكرامة ودعم الشباب فى كل الأنشطة لإيجاد وسائل لكسب الرزق من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التسهيلات الائتمانية لدعم هؤلاء الشباب.



جميع مبادارات السيسي ناجحة ومؤثرة

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن جميع المبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ناجحة ومؤثرة ومقبولة من الشعب المصري وتسير وفق برنامج مدروس ومحدد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر، وإحداث تكافل، ودعم الدولة للفئات الفقيرة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.