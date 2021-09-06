عضو بالشيوخ: صندوق تحيا مصر يلبي احتياجات المواطنين بكل المجالات (فيديو)

أكد الدكتور عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن عدم توظيف أموال صندوق تحيا مصر التوظيف الصحيح مسألة مستبعدة تماما، مثمنا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصروفات صندوق تحيا مصر تحت إشرافه الشخصي خلال احتفالية أبواب الخير.



وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الاولى، اليوم الإثنين، إلى أن الصندوق شارك في تلبية احتياجات المواطنين في كل المجالات، ومنح رسالة أمل للناس بأن الدولة موجودة إلى جانبهم وتقدم لم الدعم المطلوب.



ولفت إلى أن السيسي أكد على أن مجلس أمناء يدير الصندوق إدارة حازمة، وهو ما يؤكد أن المصروفات تدار وفق أولويات وخطط، منوها بأنه كانت قدرة الدولة فإنها لن تستطي تلبية كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وأكد، أن تبرع رجال الأعمال للصندوق أو أي عمل من أعمال الخير جزء أساسي من وظيفتهم ودورهم، لأن المسؤولية المجتمعية لرأس المال تقتضي ذلك، التي تدعم المواطنين ورجال الأعمال أنفسهم لأن تواجد المشروعات في أماكن مستقرة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا تؤدي إلى تحسين أحوال البلد كلها.

