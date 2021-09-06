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محافظ بورسعيد يستقبل قافلة "أبواب الخير"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، قافلة "أبواب الخير" أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، يرافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

تضم 6 شاحنات
وتفقد المحافظ، القافلة والتى تضم ٦ شاحنات تشمل ٥ شاحنات مواد غذائية وشاحنة أجهزة ومعدات طبية، يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم تنفيذ القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع مدني.

تحقيق سبل الحياة الكريمة
ووجه المحافظ، أسمى معاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التي تتم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس السيسى، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة "أبواب الخير"
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة "أبواب الخير"
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة "أبواب الخير"
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة "أبواب الخير"

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