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رابط سريع لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
خلال دقائق سيتم إعلان  نتيجة تنسيق  المرحلة الثانية 2021، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، لذا تحرص بوابة الفجر الإلكترونية دائما على توفير كافةالمعلومات المتعلقة بتنسيق 2021، ومن هنا ننشر لكم رابط سريع يمكن الطلاب من معرفة نتيجة تنسيق  المرحلة الثانية 2021 بكل سهولة ويسر لمعرفة الكلية التي سيلتحقون بها.

رابط  نتيجة تنسيق  المرحلة الثانية 2021
وإليكم رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة ترشيحهم للكليات، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالى: www.Tansik.Egypt.gov.eg 
 
ومن المقرر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق.

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