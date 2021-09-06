غداً.. ميمي جمال ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

ومن المقرر أن تتحدث ميمي جمال خلال اللقاء عن مشوارها الفني وحياتها مع الفنان الراحل حسن مصطفى، كما يظهر معها في الحلقة بناتها التوأم، وكذلك أحفادها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميمي جمال الدرامية مسلسل "ضغط عالي" وهو بطولة نضال الشافعي، أيتن عامر، لطفي لبيب، هالة فاخر، صبري عبد المنعم، ومن تأليف محمود صابر، إخراج عبد العزيز حشاد.

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس غداً في برنامجها "صاحبة السعادة" الفنانة ميمي جمال، ومن المقرر عرض اللقاء في تمام الساعة 11مساءً على قناة dmc.