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تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين ، تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.

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