أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم









وجه محمد مجدي أفشة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، رسالة قوية بعد تعادل الفراعنة في مباراة الأمس أمام الجابون.





أفشة كتب عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام :"الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد. موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسؤوليتك كبيرة".





وأضاف :"أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل يكون مبسوط، معلش يمكن في الآخر حبة تعب وإجهاد خلوا الصورة مش أحسن حاجة".





وتابع :"لكن إن شاء الله قد المسؤولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله يتحقق، لو زعلان من حاجة قول من حقك طبعا الكلام في الكورة دائما متاح".





وزاد :"بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان لأن لما مصر بتلعب كلنا هنا واحد واللون واحد مش مهم مين المدرب ولا مين اللاعب ولا مين المسؤول، المهم مصر تفوز، مصر أجمل بلاد العالم".