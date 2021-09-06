عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الخطاب الرسمي "بروفاكس" الذي أرسله قائد نادي برشلونة السابق، ليونيل ميسي، إلى الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو لطلب الرحيل في أغسطس 2020.





وكان ميسي يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي من العام الماضي بسبب خلافات مع إدارة بارتوميو والتي وصفها الأرجنتيني فيما بعد بالكارثية.





شعر الأرجنتيني بأن لا يوجد أي مشروع تقوم به الإدارة السابقة في برشلونة وقرر إنهاء عقده مع برشلونة وفقًا للعقد المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 في 30 أغسطس 2020.





وجاء نص بروفاكس ميسي كالتالي لإدارة برشلونة:





"عزيزي السيد بارتوميو،

بموجب هذا، ووفقًا لبند الفقرة 3.1 من العقد المؤرخ في 25 نوفمبر 2017، أعبر عن رغبتي في إنهاء عقد العمل المحترف الخاص بي اعتبارًا من تاريخ 30 أغسطس 2020.





أفهم أن الوقت الزمني المحدد لفسخ التعاقد من جانب واحد قد فات دون ادعاء سبب لتفعيل البند المذكور أعلاه ولكن هذا وفقًا للظروف الاستثنائية التي مر بها موسم 2019/2020 مع انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.





وبسبب هذا الاستثناء، انتهى الموسم يوم أمس بعدما عدنا إلى برشلونة عقب خروجنا من بطولة دوري أبطال أوروبا (أمام بايرن ميونخ 8-2).





على أي حال، في غضون 10 أيام بعد نهاية الموسم، والامتثال للمدة المتفق عليها لتفعيل بند 3.1، وفقًا للعقد مع النادي، أمارس حقي في إنهاء العقد اعتبارًا من 30 أغسطس 2020، مع العواقب المنصوص عليها في الشرط المذكورة أعلاه".





وكان عقد ميسي الأخير مع برشلونة يعطيه الحق في فسخه في الوقت الذي يراه مناسبًا، ولكن بارتوميو وقتها رفض وأكد أن الموعد قد انتهى في 30 يونيو 2020 وفي النهاية قرر الأرجنتيني الاستمرار حتى نهاية عقده.





الجدير بالذكر أن ميسي بعد نجاح، خوان لابورتا، كرئيس لنادي برشلونة قد قرر البقاء والتجديد مع العملاق الكتالوني لكن الأزمة الاقتصادية وقواعد الدوري الإسباني منعت تسجيل اللاعب ورحل مجانًا في بداية أغسطس إلى باريس سان جيرمان.



