قال وزير القوات المسلحة البريطاني، اليوم الاثنين، إن بعض قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الأفغانية يقدمون على الانتحار بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

انسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير خارجية جونسون دومينيك راب بأن كلا البلدين أساءا تقدير قدرة طالبان على السيطرة. استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس. وواجه جونسون انتقادات لاذعة من المشرعين لفشل المخابرات والقيادة بسبب سقوط كابول، واعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارًا سوى سحب قواتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.