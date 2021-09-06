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احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 من خلال هذا الرابط

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
في أقل من ساعة سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة لثانية 2021، لطلاب الثانوية العامة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين لموافق 6 من شهر سبتمبر لعام 2021 ميلاديا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم

يستعد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، وللحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، نقدم لكم رابط الحضصول عليها لمعرفة نتائج التنسيق والكلية التي ستلحقون بها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

يمكن لطلاب الثانوية العامة، الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، الخاصة بهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو الدخول مباشرة على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

وستكون نتيجة التنسيق متاحة لطلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

وانتهي التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2021 في تمام السابعة السابعة مساء الأحد 5-9-2021، بعد مده لمدة يوم ليصبح إجمالي عدد أيام التنسيق 6 أيام.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من التنسيق 2021 نحو 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، مقابل 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولي.

ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضة في المرحلة الثانية 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة مقابل 39 ألفًا 247 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولي.

ويصل عدد طلاب المرحلة الثانية 2021 في الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة، مقابل 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

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