موعد مباراة السعودية وعمان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويتشاركا المنتخبان صدارة المجموعة الثانية، بنفس الرصيد، حيث حقق الأخضر فوزا ثمينا على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب العماني على منتخب اليابان بهدف نظيف.





وستنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية،والثامنة بتوقيت الإمارات.





وستذاع المباراة عبر قناة SSC7 السعودية، والتابعة لشبكة قنوات SSC، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.





يذكر أن منتخب السعودية والمنتخب العماني كانا قد تواجها في 20 مباراة، بمختلف المسابقات، حقق الأخضر الفوز في 14 لقاء، فيما فاز عمان في مبارتين، مقابل 6 تعادلات.



