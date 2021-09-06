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بدء الجلسة الافتتاحية لدورة طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية، بمعهد إعداد القادة بحلوان، ذلك لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ويأتي ذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة لتأهيل كوادر شبابية في كافة المجالات.

الشباب من أهم الموارد 
ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، الاهتمام بالقيادة الشبابية لإعداد وتأهيل وإخراج جيل شبابي تعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، حيث يعد الشباب من أهم الموارد التي يتوجب الاستثمار بها من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة، لذا يجب تحويل طاقات وإبداعات الشباب إلى عناصر إنتاج إيجابية تخدم وتنمي المجتمع سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تأهيلهم بهذه البرامج التى تعد فرصة قوية للتعلم من خبرات قيادية واسعة العلم والمعرفة لرفع مهارتهم القيادية وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية للمشاركين، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور.

شباب الجامعات يمتلكون روح الإبداع والابتكار 
كما أوضح مدير معهد إعداد القادة، أن شباب الجامعات يمتلكون روح الإبداع والابتكار التى تُشجّعهم على إطلاق أفكار بناءة ومُبادرات تُساهم في تنمية المجتمع، فهم نبراس الأمل المضيء للمستقبل وأداة فعالة للبناء والتنمية، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، وفى نهاية كلمته أعلن أنه سيتم اختيار المتميزين من هذا الفوج لتأهيلهم للبرنامج المتميز.

رحب بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة بالمشاركين من الجامعات المصرية، حيث إن الفوج الأول يضم القطاع الثاني والقطاع الرابع، مؤكدا أن هناك مسابقات لبث روح التنافس بين الجامعات، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد الأول المتخصص لإعداد القادة الرياضي،  موضحا أن كل جامعة سيعد مشروع داخل جامعته وأكثر المشاريع تميزا ستنفذ على أرض الواقع، حيث إن كل رياضي يمثل جامعته شرف له، وأن هذا البرنامج يساعد على إخراج جيل شبابي جديد يعتمد عليه في جميع مجالات مستقبل الوطن ورفع اسم مصر عاليا.

وقد عرض الدكتور حازم الروبي، مدير المركز الدولي للعلوم والفنون والرياضة، نبذة عن المركز حيث انه يتبع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث يقوم بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في قطاع صناعة الرياضة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي، ومجتمع الرياضة الجامعية، إلى جانب إعداد وصقل وتنمية المتطوعين  والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر، ويستهدف المركز صقل وتأهيل داخل الحرم الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين، ومديري الرياضة الجامعية، الأخصائيين، الطلاب وكذلك خارج المجتمع الجامعي.

وأضاف، أن برامج المركز تتمثل فى المركز التعليمي، مركز الأنشطة، تقديم الاستشارات والبحوث للهيئات الرياضية، مجلة الجامعات المصرية، المبادرات والمؤتمرات.

وقد شارك في  الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية  155 طالبا من 13 جامعة مصرية ببرنامج إعداد القادة التخصصي.

بدء الجلسة الافتتاحية لدورة طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة
بدء الجلسة الافتتاحية لدورة طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة
بدء الجلسة الافتتاحية لدورة طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة
بدء الجلسة الافتتاحية لدورة طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

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