Advertisements

تفاصيل شخصية ويزو في مسلسل "الفرح فرحنا"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تشارك الفنانة ويزو حالياً في مسلسل"الفرح فرحنا"، وتُجسد خلاله دور مصورة فوتوغرافية، وذلك في إطار كوميدي. 

وتدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود لمجموعة شباب ينتمون إلى طبقة اجتماعية فقيرة ويقيمون جميعاً في حارة شعبية، وطوال أحداث المسلسل يحاولون أن ينتقلوا من حياة الفقر إلى الثراء، وذلك في إطار كوميدي.

وفي سياق آخر، تنتظر ويزو حالياً عرض فيلمها الجديد "تماسيح النيل"، وهو بطولة كريم عفيفي، محمد ثروت، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. 

أخبار تهمك

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صدام بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة لـ السيدات بشأن فحوصات أورام الثدي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

منذ 33 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

منذ 36 دقيقة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

11:07 م

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

11:00 ص

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements