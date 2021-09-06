تفاصيل شخصية ويزو في مسلسل "الفرح فرحنا"

دور مصورة فوتوغرافية، وذلك في إطار كوميدي.



وتدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود لمجموعة شباب ينتمون إلى طبقة اجتماعية فقيرة ويقيمون جميعاً في حارة شعبية، وطوال أحداث المسلسل يحاولون أن ينتقلوا من حياة الفقر إلى الثراء، وذلك في إطار كوميدي.





وفي سياق آخر، تنتظر ويزو حالياً عرض فيلمها الجديد "تماسيح النيل"، وهو بطولة كريم عفيفي، محمد ثروت، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تشارك الفنانة ويزو حالياً في مسلسل"الفرح فرحنا"، وتُجسد خلاله