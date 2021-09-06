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المتحدث باسم طالبان: المجتمع الدولي يواصل العمل مع أفغانستان

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي يواصل العمل مع أفغانستان.

 

وأضاف المتحدث باسم حركة طالبان، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية: "واثقون من أن بلادنا ستكون صديقة للمجتمع الدولي".

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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