الصحة تعلن بشرى سارة لمصابي ضمور العضلات فوق العامين (فيديو)

كشفت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، تفاصيل تطبيق المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات، قائلة إنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية في محافظات مصر، حتى لا يتكبد الأطفال عناء تلقي العلاج في محافظة مختلفة عن المحافظات التي يقطنون فيها.





وقالت "هبة الله"، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يعرض عبر لقناة الاولى، اليوم الإثنين، إن العلاج مخصص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، مضيفة أن العيادات تحتوي على أخصائيين واستشاريين أعصاب وتغذية وعلاج طبيعي، حيث يتم فحص الأطفال فيها، وكل ذلك دون أن يتكلف المواطن أي مقابل، ويتم رفع نتائج الفحوصات للجنة العليا التي تتكون من أساتذة في جامعتي القاهرة وعين شمس والمركز القومي للبحوث ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع من أجل إجازة العلاج الجيني.



