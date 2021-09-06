Advertisements

الصحة تعلن بشرى سارة لمصابي ضمور العضلات فوق العامين (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، تفاصيل تطبيق المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات، قائلة إنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية في محافظات مصر، حتى لا يتكبد الأطفال عناء تلقي العلاج في محافظة مختلفة عن المحافظات التي يقطنون فيها.

وقالت "هبة الله"، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يعرض عبر لقناة الاولى، اليوم الإثنين، إن العلاج مخصص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، مضيفة أن العيادات تحتوي على أخصائيين واستشاريين أعصاب وتغذية وعلاج طبيعي، حيث يتم فحص الأطفال فيها، وكل ذلك دون أن يتكلف المواطن أي مقابل، ويتم رفع نتائج الفحوصات للجنة العليا التي تتكون من أساتذة في جامعتي القاهرة وعين شمس والمركز القومي للبحوث ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع من أجل إجازة العلاج الجيني.

ولفتت عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، إلى أن هناك علاجات متاحة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين، لكنها ليست جينية وتستهدف تحسين الأعراض، وتصل تكلفة جرعة العلاج الجيني للحالة الواحدة 3 مليون دولار.

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة لـ السيدات بشأن فحوصات أورام الثدي (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 16 ساعة

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

منذ 41 دقيقة

لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صدام بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

11:07 م

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

11:00 ص

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل - الكشف عن تسريب خطاب ميسي الذي طالب في الرحيل عن برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements