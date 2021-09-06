صفحات الغش تتداول امتحان الجبر والهندسة الفراغية دور ثاني

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أجزاء من امتحان مادة الرياصيات البحته لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بعد مرور أكثر من ساعة من بدء لجنة الامتحان حيث نشرت الصفحات صور من الامتحان.



واكد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي متابعة مصدر الورق المتداول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



ويؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة «شعبة الرياضيات» امتحان الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية بإجمالي 5390 طالبًا وطالبة، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين.



كما يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحاني علم النفس فترة أولى، وعلم الاجتماع فترة ثانية بإجمالي 9 طلاب.

