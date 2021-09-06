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معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل ٢٠٥ طلاب في آخر أيام المرحلة الثانية
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:04 م
آية حمروشي
أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، توافد طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، فى اليوم السادس والأخير من المرحلة الثانية للتنسيق.
استقبال ٢٠٥ طلاب
وتم استقبال ٢٠٥ طلاب وطالبات من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.