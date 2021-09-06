معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل ٢٠٥ طلاب في آخر أيام المرحلة الثانية



استقبال ٢٠٥ طلاب وتم استقبال ٢٠٥ طلاب وطالبات من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.





أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، توافد طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، فى اليوم السادس والأخير من المرحلة الثانية للتنسيق.