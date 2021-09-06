غداً.. رنا سماحة تحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي

العد التنازلي لحفل ساقية الصاوي باقي من الزمن ٤٨ ساعة، معادنا الثلاثاء القادم الساعه ٨ مساءً دخول من الساعه ٧ في قاعة النهر تقدروا تحجزوا من شباك تذاكر ساقية الصاوي أو أونلاين".



وفي سياق آخر، طرحت رنا سماحة مؤخرًا أغنية"أستاذ تمثيل" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد الفخراني، مرتبة حسب زيزو فاروق.

تستعد الفنانة رنا سماحة غداً لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.وكانت رنا سماحة قد روجت لذلك الحفل من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة:" بدء