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36 ألف كرتونة للمحتاجين.. قافلة "أبواب الخير" تصل كفر الشيخ

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي


استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة أبواب الخير ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأكبر قافلة مساعدات انسانية أطلقها أمس، وبمشاركة 18 جمعية رئيسية على مستوى الجمهورية بإجمالي 5 ملايين كرتونة منهم.

وجاء ذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد مطاوع مندوب صندوق تحيا مصر، والعميد عصام حندوله، مدير جمعية الآرومان، والدكتور أحمد مخيمر،مندب جمعية صناع الحياة، وسامح صحصاح، مندوب مؤسسة أشرقت، ومحمد طلحه، مندوب الجمعية الشرعية بكفر الشيخ.

تتكون من 18 حاوية
وقال محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الغذائية ضمن مبادرة " أبواب الخير " بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر "، تتكون من 18 حاوية محملة بـ36 آلاف كرتونة مواد غذائية جافة، وتتضمن الكرتونة "4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة شاي".

التوزيع على الجمعيات الأهلية
وأضاف، أنه سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، تقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه القافلة تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمساهمات صندوق " تحيا مصر " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
36 ألف كرتونة للمحتاجين.. قافلة "أبواب الخير" تصل كفر الشيخ
36 ألف كرتونة للمحتاجين.. قافلة "أبواب الخير" تصل كفر الشيخ
36 ألف كرتونة للمحتاجين.. قافلة "أبواب الخير" تصل كفر الشيخ
36 ألف كرتونة للمحتاجين.. قافلة "أبواب الخير" تصل كفر الشيخ

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