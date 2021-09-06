باريس سان جيرمان ليس المتضرر الوحيد من عدم بيع مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان ليس المتضرر الوحيد من عدم إتمام صفقة بيع كيليان مبابي لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الأخير.





وحاول نادي ريال مدريد ضم مبابي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضي، وتقدمت إدارة الميرنجي بعدة عروض كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن إدارة الفريق الباريسي رفضت التخلي عنه رغم أنه يمكنه الرحيل الصيف المقبل مجانا.





وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لم يكن الخاسر الوحيد من عدم الموافقة على عرض ريال مدريد، وعدم جني الأموال، حيث يوجد أيضًا نادي بوندي الذي نشأ فيه مبابي قبل انتقاله لصفوف موناكو.





وتابعت الصحيفة، أن نادي بوندي كان سيحصل على ما يصل إلى 2 مليون يورو، إذا تمت الصفقة مقابل 180 مليون يورو، لكن ضاعت الفرصة حيث يمكن لمبابي توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، أو التوقيع الحر لريال مدريد بداية من شهر يناير المقبل.





وأشارت الصحيفة، أنه مهما كان قرار مبابي سواء بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، أو الرحيل إلى ريال مدريد لن يستفيد نادي بوندي منه.