بهذه الطريقة..حنان مطاوع تحتفل بمرور خمس سنوات على زواجها



احتفلت الفنانة حنان مطاوع بمرور خمس سنوات على زواجها، حيث وجهت رسالة رومانسية لزوجها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة:"كل سنه وانت حبيبي وسندي وصديقي وأبو بنتي وشريك حياتي،5 سنين جواز عقبال العمر كله".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع الدرامية مسلسل "القاهرة كابول"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي بطولة طارق لطفي،خالد الصاوي،حنان مطاوع،شيرين،نبيل الحلفاوي،أحمد رزق،فتحي عبد الوهاب.