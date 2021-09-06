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"كان بيهزر معاه".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل طالب  ويدعى "م.أ" 16 عامًا، على يد صديقه "ي.د" 15 عامًا، بمنشأة القناطر، وذلك بسبب تعدي المتهم على المجني عليه أثناء مزاحهما.

اعتراف الجاني
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بأن يوم الواقعة حدث مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي خلالها المتهم على صديقه بالضرب مما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، مبررًا بذلك "كنت بهزر معاه مقصدش اقتله".

انتداب الطب الشرعي
وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طالبين في العقد الثاني من عمرهما "صديقان" حدثت بينهما مشاجرة بالأيدي عقب وصلة هزار بينهما، تعدي خلالها أحدهما علي الآخر بالضرب وسقط الآخر قتيلا إثر ذلك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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