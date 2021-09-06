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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 6-9-2021

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 6-9-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.

 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر


4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

 

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